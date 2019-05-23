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сегодня, 19:28 3

Амурские перевозчики попросили отложить оснащение автобусов онлайн-кассами

Амурские перевозчики попросили отложить оснащение автобусов онлайн-кассами
Фото: Амур.инфо

22 мая на комитете по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям заксобрания Приамурья рассмотрели резолюцию круглого стола. Его провело ранее предпринимательским сообщество региона.

Согласно федеральному закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», с 1 июля все пассажирские автобусы должны быть оборудованы онлайн-кассами.

Амурские перевозчики просят отложить на год оснащение автобусов онлайн-кассами. Вопрос о возможности переноса сроков комитет постановил передать для дальнейшей проработки в профильный комитет заксобрания.

Фото: zsamur.ru

Еще одно предложение, исходящее от предпринимателей Приамурья и рассмотренное на заседании, касалось предоставления земельных участков крестьянско-фермерским хозяйствам без проведения торгов. Обсудив инициативу с председателем «Опоры России», члены комитета пришли к выводу, что исключать конкуренцию в условиях рыночной экономики нецелесообразно. Окончательное решение по данному вопросу также будет вынесено после проведения консультаций с профильным комитетом заксобрания.

Также на заседании были заслушаны отчеты центра кластерного развития за прошедший год и контрольно-счетной палаты Приамурья о проверке эффективности использования средств областного бюджета, выделенных в 2018 году на поддержку малого и среднего бизнеса. В связи с тем, что палатой выявлен ряд нарушений со стороны предпринимателей области, принято решение заслушать в августе отчет об их устранении, сообщается на сайте законодательного собрания области.

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#заксобрание #транспорт

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Хорошая новость! Поддерживаю!

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Прошу тогда и на год отложить оплату проезда.

  • oenesterov

    oenesterov
    34 минуты назад

    а что через год случится?

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