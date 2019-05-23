За аренду одной из квартир в Благовещенске просят 146 тысяч рублей в месяц

Фото: blagoveschensk.cian.ru

Эксперты составили рейтинг квартир, расположенных в населенных пунктах Дальнего Востока. В него вошло жилье с самой высокой арендной платой. Одна из арендных квартир в Благовещенске заняла в рейтинге второе место.

Речь о трехкомнатной квартире, расположенной в доме по адресу: улица Краснофлотская, 123. Это одна из трех так называемых САРовских высоток. За съем данного жилья просят 146 тысяч рублей в месяц. Общая площадь квартиры – 143 квадратных метра, она находится на 12-м этаже из 22, следует из информации на сайте blagoveschensk.cian.ru.

«Функциональное планировочное решение включает в себя: гостиную-кухню, кладовую комнату, ванную комнату, с/у. Две спальни с большими гардеробными. Из спален открывается вид на Китай и на внутреннюю территорию комплекса "Золотой мили". В 2020 году по проекту "Золотая миля" будет построен амфитеатр напротив ЖК "САР". На кухне установлена бытовая техника. Полностью обставлена мебелью, привезенной на заказ. Все детали интерьера, люстры, светильники, бра, подсветка, также поставлены на заказ. Огороженная территория дома, подземный паркинг», – говорится в сообщении на сайте.

Первое место рейтинга заняла квартира во Владивостоке (Приморский край). Там предлагается жилье в 125 квадратных метров за 220 тысяч рублей в месяц с отделкой в стиле «прованс» в элитном жилом комплексе «Атлантис».

Третье место – у квартиры в Хабаровске Хабаровского края. Там за жилье площадью 159,5 квадратного метра просят 130 тысяч рублей в месяц с качественной отделкой, панорамными окнами и видами на парк «Динамо» и Уссурийский бульвар.