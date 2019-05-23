В Белогорске парень сбежал с чужим мобильником

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В Белогорске полиция устанавливает личность и местонахождение парня, причастного к преступлению. Он сбежал с чужим мобильным телефоном.

Инцидент произошел 17 мая в районе магазина «Столица» на улице Скорикова. Предварительно установлено, что к несовершеннолетней и ее подруге подошел неизвестный. Он попросил сотовый телефон, чтобы позвонить. Когда девушка передала мобильник злоумышленнику, тот скрылся вместе с телефоном.

Приметы подозреваемого: рост около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы средней длины, русые. Был одет в темную куртку с капюшоном, красное трико с белыми лампасами, серые кроссовки, за спиной – рюкзак черного цвета с белыми вставками.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении этого человека, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции или по телефонам: 02 (с мобильного – 102), 8 (41641) 2-32-29 – телефон доверия МО МВД России «Белогорский», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.