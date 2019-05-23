Амурским военным поступили модернизированные «летающие» танки

Около 40 современных модернизированных танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области. Они усилят танковые подразделения мотострелковой бригады в регионе. Сейчас техника принимается специалистами. Организовано переобучение механиков-водителей.

Отличительной особенностью танков семейства Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что они были названы «летающими». Машины способны разгоняться до скорости более 70 километров в час и проехать без дозаправки около 500 километров. Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

Поступившие боевые машины значительно повысят эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.