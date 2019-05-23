По улицам Благовещенска пронеслась «очень милая мотопанда»

В инстаграм-аккаунте blag_dtp_news появилось необычное видео. По улицам областного центра на высокой скорости промчался мотоциклист в костюме панды.

Видео снял один из автомобилистов изнутри машины. На кадрах видно, что водитель проезжает по улице 50-летия Октября.

С какой целью мотоциклист ездит в таком виде, не сообщается. В паблике, где разместили видео, прокомментировали: «Всем хорошего настроения. Мотопанду видели? А она есть!» Один из пользователей отметил в комментариях, что зрелище очень милое.