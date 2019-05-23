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СМИ: пассажир самолета SSJ-100 из Владивостока испугался приземления в Благовещенске

СМИ: пассажир самолета SSJ-100 из Владивостока испугался приземления в Благовещенске
Фото: ru.depositphotos.com

Житель Владивостока испугался посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Игнатьево в Благовещенске. По его словам, на взлетно-посадочной полосе дежурили оперативные службы, а лайнер не с первого раза соприкоснулся с землей.

5 мая с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла катастрофа в аэропорту Шереметьево: погибли десятки человек. Как сообщает РИА «Восток-Медиа», после трагедии в СМИ участились случаи упоминания этого лайнера в негативном ключе, а многие люди по всей России стали бояться летать на SSJ-100.

Житель Владивостока Олег рассказал агентству, что летел из столицы Дальнего Востока в административный центр Приамурья. По словам мужчины, рейс должен был состояться на другом самолете, поэтому беспокойства не было. Страшно стало только после приветственных слов командира лайнера.

«Я заранее смотрел, на каком самолете мне предстоит лететь в Благовещенск. На сайте аэропорта Владивостока и официальной странице перевозчика был указан самолет Bombardier, поэтому страшно не было. Однако после того как мой рейс перенесли аж на три часа, закрались подозрения о том, что что-то могло пойти не так. В итоге даже на перенесенный рейс посадку задержали. Командир воздушного судна поприветствовал нас на борту самолета SSJ-100. Вот после этого и стало страшно», – поведал Олег.

По его словам, бортпроводники не особо следили за тем, куда кладут свою ручную кладь пассажиры, а в самом начале салона сидел странный мужчина, который оказался в самолете еще до начала посадки.

Весь полет из Владивостока до Благовещенска прошел гладко: обошлось без тряски и попаданий в зону турбулентности. Но очень заставил понервничать момент посадки.

«Самолет заходил на посадку очень мягко, казалось бы, ничего не предвещает. Однако стало страшно в тот момент, когда я почувствовал, что шасси не с первого раза соприкоснулись с землей. Таких "цепляний" взлетно-посадочной полосы было три. На последний раз самолет наконец-то сел и стал тормозить», – рассказал пассажир.

Из иллюминатора пассажиры SSJ-100 рядом с зоной посадки увидели три пожарные машины, которые исчезли сразу после удачного приземления «Сухого». Из Благовещенска этот самолет отправился в Читу и Иркутск.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Благовещенска.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Sileva

    Sileva
    3 часа назад

    ЧТО ЭТО ЗА БРЕД Я СЕЙЧАС ПРОЧИТАЛ?

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А фамилия у него не на Ко заканчивается? У жителя глаза - велики.

  • 028rus

    028rus
    3 часа назад

    Пассажир бредет точно. Боишся дома сиди

  • BS28RUS

    BS28RUS
    3 часа назад

    Олег из Владивостока - лётчик испытатель? Знает как должны садится самолёты? АмурИнфо - вы скоро у бабок на лавочке будете Новости черпать.

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

    аэроссыкло

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Это успех отечественного авиастроения!

  • АндрееFF

    АндрееFF
    3 часа назад

    Не-а, обычная истерика и последующая за ней "желтизна". Типо хайпа

  • КП

    КП
    3 часа назад

    Типа а чего это вы боитесь на наших самолетах летать? Это называется голосование ногами. Таких случаев десятки. Сколко таких случаев осталось незамеченныи. Как наши СМИ умеют "равняться" я рассказыват не буду. Не об этом речь. Но даже через эту железобетонную стену информация смогла просочиться, то это говорит только об "успехе". Ни о чем больше.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Какая информация? Когда куча неучей создала самолёту "славу" и её подерживает, а у других от этих рассказов начинает воображение играть?

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    2 часа назад

    глАмур.инфо в очередной раз пробивают дно снизу

  • КП

    КП
    2 часа назад

    ayКакая информация? Когда куча неучей создала самолёту "славу" и её подерживает, а у других от этих рассказов начинает воображение играть?


    41 труп это не воображение. А вы думали как, репутационные потери это на похороны скинуться? Нет, это иногда выливается даже в закрытие пректа. Капитализм детка. Как по вашему должна обеспечиваться безопасность в рыночных отношениях? Приказами улучшить и углубить? Нет, вот именно такой механизм и работает.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Когда в Перми разбили Боинг737 Вы точно перестали летать Боингами. Нет? Ну, а когда в Казани? Тоже нет? Ну уж после Ростова-то точно? Нет? И индонезийский не переубедил? И эфиопский? Вы эт, аккуратнее - гора трупов побольше будет у Б. Остерегаться Боинхов надо, наверное. Несмотря на репутацию нерастерянную, ога

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А на Бомбардье Олег из Владивостока полетел бы спокойно, если б знал, что три года назад такой же ЦРЖет разбился в Норвегии? Оставив компактную воронку в скальном грунте. Не? Теперь не спокойно?

  • КП

    КП
    1 час назад

    После катастрофы в Казани авиакомпания закрылась, после Перми "Аэрофлот" ребрейдинг провёл. Боинг 737 по моему запретили к эксплуатации в российских авиакомпаниях. Так что не правда ваша.

  • КП

    КП
    1 час назад

    А винить людей в том, что они руководствуются своими эмоциями это все равно что винить Солнце, в том что оно горячее. Такие мы есь, с этим ничего не поделаешь. И так уже СМИ никто не верит, потому что врут все и везде.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Здесь должна быть крылатая фраза Лаврова! )

  • КП

    КП
    1 час назад

    ay

    А на Бомбардье Олег из Владивостока полетел бы спокойно, если б знал, что три года назад такой же ЦРЖет разбился в Норвегии? Оставив компактную воронку в скальном грунте. Не? Теперь не спокойно?



    Пассажир садиться в самолёт не для того, что бы получить адреналин, проверить свою удачу на выносливость. А для того, что бы безопасно, быстро и с комфортом добраться до пункта назначения. Если в этом пазле что-то не складывается, то виноват в этом не пассажир, а целая куча людей, начиная от ремонтника, до акционера топовой авиакомпании.

  • medium

    medium
    1 час назад

    Такое ощущение, что он вообще первый раз летел - пожарки увидел. Вообще-то они там всегда стоят на всякий случай рядом с посадочной полосой. Страшно- ходи пешком. Если что - самолёт на данный момент самый мало аварийный транспорт. Ежедневно на дорогах гибнут тысячи людей в автокатастрофах, но никто же не боится ездить за рулём. А в небе ежедневно тысячи авиарейсов, или больше .... Просто зачем писать чепуху. Для чего статья?

  • v77

    v77
    55 минут назад

    Вообще уже до абсурда дошли. СМИ или сами пассажиры или все вместе.

  • ay

    ay
    35 минут назад

    КППосле катастрофы в Казани авиакомпания закрылась, после Перми "Аэрофлот" ребрейдинг провёл. Боинг 737 по моему запретили к эксплуатации в российских авиакомпаниях. Так что не правда ваша.


    Неправда, кстати, ваша. Никто ничего (т.е. 737) не запретил. И Трансаэро, и Ютэйр продолжили эксплуатацию таких же 737-500.

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