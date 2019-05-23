СМИ: пассажир самолета SSJ-100 из Владивостока испугался приземления в Благовещенске

Житель Владивостока испугался посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Игнатьево в Благовещенске. По его словам, на взлетно-посадочной полосе дежурили оперативные службы, а лайнер не с первого раза соприкоснулся с землей.

5 мая с самолетом Sukhoi Superjet 100 произошла катастрофа в аэропорту Шереметьево: погибли десятки человек. Как сообщает РИА «Восток-Медиа», после трагедии в СМИ участились случаи упоминания этого лайнера в негативном ключе, а многие люди по всей России стали бояться летать на SSJ-100.

Житель Владивостока Олег рассказал агентству, что летел из столицы Дальнего Востока в административный центр Приамурья. По словам мужчины, рейс должен был состояться на другом самолете, поэтому беспокойства не было. Страшно стало только после приветственных слов командира лайнера.

«Я заранее смотрел, на каком самолете мне предстоит лететь в Благовещенск. На сайте аэропорта Владивостока и официальной странице перевозчика был указан самолет Bombardier, поэтому страшно не было. Однако после того как мой рейс перенесли аж на три часа, закрались подозрения о том, что что-то могло пойти не так. В итоге даже на перенесенный рейс посадку задержали. Командир воздушного судна поприветствовал нас на борту самолета SSJ-100. Вот после этого и стало страшно», – поведал Олег.

По его словам, бортпроводники не особо следили за тем, куда кладут свою ручную кладь пассажиры, а в самом начале салона сидел странный мужчина, который оказался в самолете еще до начала посадки.

Весь полет из Владивостока до Благовещенска прошел гладко: обошлось без тряски и попаданий в зону турбулентности. Но очень заставил понервничать момент посадки.

«Самолет заходил на посадку очень мягко, казалось бы, ничего не предвещает. Однако стало страшно в тот момент, когда я почувствовал, что шасси не с первого раза соприкоснулись с землей. Таких "цепляний" взлетно-посадочной полосы было три. На последний раз самолет наконец-то сел и стал тормозить», – рассказал пассажир.

Из иллюминатора пассажиры SSJ-100 рядом с зоной посадки увидели три пожарные машины, которые исчезли сразу после удачного приземления «Сухого». Из Благовещенска этот самолет отправился в Читу и Иркутск.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу аэропорта Благовещенска.