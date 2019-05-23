Благовещенец, которого разыскивали шесть дней, нашелся

Житель Благовещенска Вадим Акимов нашелся в четверг, 23 мая. Друзья и родственники разыскивали его с 17 мая. Мужчина нашелся через несколько часов после того, как информация о его розыске появилась на сайте Амур.инфо.

Как сообщал сайт, Вадим Акимов живет во втором микрорайоне Благовещенска. Знакомые и близкие последний раз общались с ним 16 мая. Со следующего дня он не отвечал на телефонные звонки. Близкие обратились в полицию, стражи правопорядка занялись розыском.

После обеда в четверг, 23 мая, близкие Вадима Акимова позвонили в редакцию и сообщили, что мужчина нашелся, он жив и здоров.