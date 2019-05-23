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сегодня, 17:51 2

Благовещенец, которого разыскивали шесть дней, нашелся

Благовещенец, которого разыскивали шесть дней, нашелся
Фото: www.amur.info

Житель Благовещенска Вадим Акимов нашелся в четверг, 23 мая. Друзья и родственники разыскивали его с 17 мая. Мужчина нашелся через несколько часов после того, как информация о его розыске появилась на сайте Амур.инфо.

Как сообщал сайт, Вадим Акимов живет во втором микрорайоне Благовещенска. Знакомые и близкие последний раз общались с ним 16 мая. Со следующего дня он не отвечал на телефонные звонки. Близкие обратились в полицию, стражи правопорядка занялись розыском.

После обеда в четверг, 23 мая, близкие Вадима Акимова позвонили в редакцию и сообщили, что мужчина нашелся, он жив и здоров.

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#происшествия

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    3 часа назад

    Привлекать таких пропавших надо к ответственности. Они гуляю, а у полиции работы важней что нет

  • Нур

    Нур
    3 часа назад

    За что? ОН не просил его разыскивать, взрослый дееспособный гражданин, одиноко проживающий, никому не обязан отчитываться о перемещениях. Ревнивые полюбовницы шум поднимают)

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