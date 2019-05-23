Делегация Генерального консульства КНР побывала кондитерской фабрике «Зея»

23 мая в рамках международной выставки-ярмарки «АмурЭкспоФорум-2019» в амурском правительстве состоялась протокольная встреча с делегацией Генерального консульства КНР в Хабаровске. Главной темой разговора стало развитие двусторонних дружественных отношений Амурской области и близлежащих провинций Китая.

Как отметила первый заместитель председателя правительства региона Татьяна Половайкина, в настоящее время в области реализуется несколько крупных инвестиционных и трансграничных проектов, которые имеют большое значение для дальнейшего взаимодействия и плодотворного сотрудничества двух государств.

«В рамках «АмурЭкспоФорума-2019» будет презентован проект канатной дороги. В этом направлении есть серьезные подвижки. Инвесторы хорошо поработали, и мы ожидаем начала строительства объекта уже в этом году. Кроме того, 31 мая произойдет стыковка двух частей международного автомобильного моста через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР). Уверены, это событие в перспективе даст мощный импульс, в том числе для увеличения объемов экспорта продукции АПК», – сказала Татьяна Половайкина.

Фото: пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассказал о готовности региона вдвое увеличить экспортные поставки. Сейчас объемы экспорта экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Приамурья в КНР достигают 400 тысяч тонн в год. К 2024 году этот объем может вырасти до 800 тысяч тонн. При этом за границу планируют отправлять не только сою. При наличии спроса и возможности реализации на китайском рынке амурские аграрии готовы увеличить посевы пшеницы, кукурузы и ячменя.

«Амурская область и Благовещенск приобретают все большую популярность в Китае. И, безусловно, мы готовы оказать любое содействие для развития межрегионального сотрудничества. Мы высоко ценим тот уровень и качество взаимоотношений, которое удалось достичь за последние годы. Мы с удовольствием посетим выставку «АмурЭкспоФорум-2019», которая уже давно стала визитной карточкой региона», – сказал Генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Гоцзе.

В течение дня делегация Генерального консульства побывала на производственных предприятиях Благовещенска, а также посетила кондитерскую фабрику «Зея», сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.