Уголовного дела по случаю в Тамбовке, где жителю у мусоровоза угрожали ножом, не будет

Фото: скриншот с видео

Отдел полиции по Тамбовскому району завершил доследственную проверку по факту инцидента в Тамбовке, где в середине мая местному жителю угрожал ножом мужчина, вышедший из мусоровоза. Конфликт произошел из-за того, что представители компании по вывозу мусора собирались уезжать, не забрав у жилого дома отходы.

При проведении доследственной проверки полицейские опросили участников и свидетелей инцидента. Установлено, что мужчина, у которого находился кухонный нож, угроз не высказывал. Житель Тамбовки от написания заявления на гражданина отказался и пояснил, что претензий к человеку с ножом не имеет. Полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео инцидента в селе Тамбовка Амурской области было снято на улице Штойко 13 мая. Мужчина пытался заставить сотрудника, который вышел из мусоровоза, забрать весь мусор, сложенный у жилого дома. Однако работник посоветовал амурчанину жаловаться в сельсовет. В это время из кабины грузовика вышел другой человек и продемонстрировал сельчанину нож. Мусоровоз уехал, не забрав отходы.