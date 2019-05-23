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Уголовного дела по случаю в Тамбовке, где жителю у мусоровоза угрожали ножом, не будет

Уголовного дела по случаю в Тамбовке, где жителю у мусоровоза угрожали ножом, не будет
Фото: скриншот с видео

Отдел полиции по Тамбовскому району завершил доследственную проверку по факту инцидента в Тамбовке, где в середине мая местному жителю угрожал ножом мужчина, вышедший из мусоровоза. Конфликт произошел из-за того, что представители компании по вывозу мусора собирались уезжать, не забрав у жилого дома отходы.

При проведении доследственной проверки полицейские опросили участников и свидетелей инцидента. Установлено, что мужчина, у которого находился кухонный нож, угроз не высказывал. Житель Тамбовки от написания заявления на гражданина отказался и пояснил, что претензий к человеку с ножом не имеет. Полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Видео инцидента в селе Тамбовка Амурской области было снято на улице Штойко 13 мая. Мужчина пытался заставить сотрудника, который вышел из мусоровоза, забрать весь мусор, сложенный у жилого дома. Однако работник посоветовал амурчанину жаловаться в сельсовет. В это время из кабины грузовика вышел другой человек и продемонстрировал сельчанину нож. Мусоровоз уехал, не забрав отходы.

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#мусор #происшествия

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Комментарии
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  • 028rus

    028rus
    4 часа назад

    Смелый только когда видео снимает

  • chilly

    chilly
    4 часа назад

    В следующий раз сельчанину продемонстрируют топор. И: "Т.к. ничего особенного в топоре не было, заявление писать было не о чем."

  • Saptan

    Saptan
    2 часа назад

    блин если я теперь пойду с топором в руке занесу его над головой сделаю зверские глаза и допустип пойду в сторону мента, это будет означать что рука затекла в руке бытовой инструмент а рожу просто скрючело, угроз не высказывал, можно так да? а с вилами возле зимнего побегать можно?

  • OVOD

    OVOD
    2 часа назад

    Когда прокуратуру

    Пётр Первый создавал,

    Он так о прокуроре

    Чеканно написал:

    «Сей чин есть око наше».

    И с тех далёких пор

    Вершит прокуратура

    Бесстрастный свой надзор.

    Припев:

    Любимая, родимая,

    душа-прокуратура!

    Законности российской

    надёжная структура! **

    Ты всю Россию видишь

    своим могучим оком,

    От глаз твоих нигде

    не спрятаться порокам!

    Почти за три столетья

    Россия обрела

    В лице прокуратуры

    Два мощные крыла.

    Орёл российский мчится

    На этих крыльях ввысь –

    Туда, где правовые

    Вершины поднялись.

    Припев.

    Опора государства,

    Его могучий взор,

    Крепи, прокуратура,

    Бессонный твой надзор!

    Дерзай в своём полёте

    К вершинам правовым!

    Здоровья всем и счастья

    Работникам твоим!

    Припев.

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