За Егором Кридом охотится ФНС

Федеральная налоговая служба разыскивает певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) за неуплату налогов. Певец задолжал более 300 тысяч.

Крида ищут сотрудники районной инспекции № 31 по Москве. Стало известно, что исполнитель задолжал 278 тысяч рублей за свой Mercedes-Benz Gelandewagen и 30 тысяч рублей пени за просрочку платежа.

Приставы длительное время пытаются найти певца, но он скрывается. Если должник так и не выйдет на связь, то его машину арестуют, а ему закроют выезд за границу, сообщает Life.