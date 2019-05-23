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сегодня, 17:17 1

За Егором Кридом охотится ФНС

За Егором Кридом охотится ФНС
Фото: instagram.com/egorkreed/

Федеральная налоговая служба разыскивает певца Егора Крида (настоящее имя Егор Булаткин) за неуплату налогов. Певец задолжал более 300 тысяч.

Крида ищут сотрудники районной инспекции № 31 по Москве. Стало известно, что исполнитель задолжал 278 тысяч рублей за свой Mercedes-Benz Gelandewagen и 30 тысяч рублей пени за просрочку платежа.

Приставы длительное время пытаются найти певца, но он скрывается. Если должник так и не выйдет на связь, то его машину арестуют, а ему закроют выезд за границу, сообщает Life.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • АндрееFF

    АндрееFF
    3 часа назад

    АИ!!! Поменяйте заголовок! Хватит безмозглой креативщины!(((

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