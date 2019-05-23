Около тысячи амурчан отправятся в армию в ходе весеннего призыва

74 призывника из Амурской области отправлены в войска в рамках весеннего призыва. Всего планируется призвать около 1 тысячи амурчан. Основная отправка призывников начнется во второй половине июня, после завершения обучения граждан в образовательных организациях.

Практически все призывники будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа. Служить в воинских частях на территории Амурской области останется около 200 новобранцев.

Основные новшества текущего призыва заключаются в упорядочивании отсрочек для выпускников школ. Юноши, родившиеся в первой половине года, получили одинаковые права со сверстниками, родившимися во втором полугодии. Ранее 18-летние школьники получали первую отсрочку для окончания общеобразовательного учебного заведения. Еще одним нововведением является то, что теперь гражданин может состоять на воинском учете не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Традиционно на сборном пункте призывников обеспечивают установленной формой одежды по принадлежности к виду и роду войск, средствами гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следования к месту службы. Кроме того, призывникам выдается специальная пластиковая карта, на которой в электронном виде хранятся биометрические и другие данные о человеке. Карта является дополнением к военному билету.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.