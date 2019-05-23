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Благовещенцев с Днем города поздравят дуэт и арт-группа из Хабаровска

Благовещенцев с Днем города поздравят дуэт и арт-группа из Хабаровска
Фото: kdksrus.blogspot.com

2 июня Благовещенск отметит 163-ю годовщину со дня основания. Поздравить горожан с праздником приедут хабаровский народный коллектив, арт-группа «Диапазон» и ведущие солисты краевого дворца дружбы «Русь». В программу исполнителей включены популярные современные песни, а также авторские песни о Дальнем Востоке.

Как сообщала ранее пресс-служба городской администрации, решение о замене российских знаменитостей дальневосточными коллективами принято по инициативе мэра амурской столицы Валентины Калиты.

Арт-группа «Диапазон» – лауреат краевых, региональных и международных конкурсов и фестивалей. Коллектив – постоянный участник творческой делегации Международного экономического форума во Владивостоке и представляет дальневосточный регион на «Улицах Дальнего Востока» в Москве.

Второй хабаровский коллектив, который поздравит благовещенцев в День города, – это творческий дуэт высокого профессионального уровня, лауреаты всероссийской премии «Грани Театра масс», солисты Хабаровского краевого дворца дружбы «Русь» Ольга Никиточкина и Ольга Вернета. Они выступают на концертных площадках Дальнего Востока, центральных регионов России и за рубежом.

Концерт хабаровчан состоится в рамках праздничных мероприятий на сцене площади Ленина в воскресенье, 2 июня, с 21:00 до 21:50, сообщает горадминистрация.

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#Дальний Восток #концерты #культура #праздники

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