В парке Дружбы Благовещенска заметили детей, лазавших по крышам сооружений (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик best.blg опубликовал видео, запечатлевшее территорию парка Дружбы в Благовещенске. Героями ролика стали двое детей, занимающихся опасным делом.

Как видно, юные горожане забирались на крыши сооружений, расположенных в парке. Они сначала идут по одной крыше, затем садятся на другую, расположенную рядом. Что происходит дальше, не ясно – видео обрывается.

Пользователи, комментируя запись в Инстаграме, отметили, что в детстве также оказывались в неположенных местах.