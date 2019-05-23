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В парке Дружбы Благовещенска заметили детей, лазавших по крышам сооружений (видео)

В парке Дружбы Благовещенска заметили детей, лазавших по крышам сооружений (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик best.blg опубликовал видео, запечатлевшее территорию парка Дружбы в Благовещенске. Героями ролика стали двое детей, занимающихся опасным делом.

Как видно, юные горожане забирались на крыши сооружений, расположенных в парке. Они сначала идут по одной крыше, затем садятся на другую, расположенную рядом. Что происходит дальше, не ясно – видео обрывается.

Пользователи, комментируя запись в Инстаграме, отметили, что в детстве также оказывались в неположенных местах.

Просмотров всего: 227

#дети

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Комментарии
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  • bigfoott

    bigfoott
    5 часов назад

    Что в СССР было нормой-сейчас нонсенс! Как же я выжил в суровом советском детстве, почти каждый день совершая "опасное дело". Стерильные детишки растут сейчас. Эти парни-исключение!))

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Да они там круглогодично лазят по всем бесхозным постройкам

  • full

    full
    2 часа назад

    Тундра

    Да они там круглогодично лазят по всем бесхозным постройкам



    Вот вот, и даже, когда есть обледенение, тоже лазят. Модно, однако...

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