В Благовещенске отменили режим повышенной готовности

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце прошлой недели в Амурскую область пришел южный циклон, который принес ливни, грозы и сильный ветер. Из-за непогоды в южных районах области были обрывы линий электропередачи, вода размывала дорожное покрытие в некоторых районах города.

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