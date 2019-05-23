В Благовещенске отменили режим повышенной готовности
В четверг, 23 мая, в Благовещенске городские власти отменили режим повышенной готовности, который был установлен в связи с приходом циклона. Погодные условия нормализовались, хотя на севере области по-прежнему ожидаются дожди.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в конце прошлой недели в Амурскую область пришел южный циклон, который принес ливни, грозы и сильный ветер. Из-за непогоды в южных районах области были обрывы линий электропередачи, вода размывала дорожное покрытие в некоторых районах города.
В Благовещенске по интенсивности дожди побили 80-летний рекорд.
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