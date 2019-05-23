Из трехэтажки в Благовещенске эвакуировали людей (фото, видео)

Фото: instagram.com/kriminal.blg

23 мая в Благовещенске произошел пожар по адресу: улица Трудовая, 260. Загорелись вещи в одной из квартир 3-этажного жилого дома.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, на месте происшествия работали благовещенские пожарные. В результате пожара повреждены вещи, квартира закопчена. Люди не пострадали, троих человек пришлось эвакуировать. Предварительно, к возгоранию привело нарушение правил безопасности при использовании электроприборов. Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#пожары #происшествия

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Александр Авдеев