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Следователи устанавливают причину смерти женщины в Свободном

Следователи устанавливают причину смерти женщины в Свободном
Фото: www.amur.info

В областном следственном управлении проводят проверку по факту пожара в жилом доме Свободного, где было найдено тело женщины. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарными газами. Проверка продолжается.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 22 мая, в Свободном загорелся частный жилой дом. Звено газодымозащитной службы проверило дом и обнаружило там тело женщины 1980 года рождения. Через 11 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

В пресс-службе областного следственного управления сообщили, что по факту пожара и гибели женщины проводится проверка. Предварительно, криминала в происшествии нет. Причиной ЧП, вероятно, стало неосторожное обращение с огнем, а женщина погибла от отравления угарными газами. Проверка продолжается.

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