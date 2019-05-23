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сегодня, 16:12 0

За сутки Амур и Зея в районе Благовещенска поднялись примерно на полметра

За сутки Амур и Зея в районе Благовещенска поднялись примерно на полметра
Фото: Амур.инфо

Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска за последние сутки поднялся на 55 сантиметров. По данным на 8 часов утра 23 мая, вода поднялась до 314 сантиметров. Растет здесь и уровень воды в Зее. Утром он составлял 275 сантиметров.

До выхода на пойму рекам далеко. Пойма Амура составляет 510 сантиметров, Зеи – 450.

По данным Амурского гидрометцентра, на пойму в Амурской области вышла только река Архара в районе села Аркадьевка. Там пойма составляет 220 сантиметров. А уровень воды в реке утром был равен 328 сантиметрам. При этом около села уже начался спад. За несколько часов вода ушла на 2 сантиметра.

В Хабаровском крае паводковая обстановка сложнее, чем в Приамурье. Как сообщает краевое управление МЧС, интенсивные подъемы уровней воды наблюдаются на Верхнем, Среднем Амуре, на реках Бурея, Тырма, Дубликан, Уссури, Бикин, Сукпай, Матай, Урми, Амгунь, в верхнем течении рек Бурея, Ниман.

«В настоящий момент затоплены поймы рек Бурея, Хор, Урми, Кур, Манома, Амгунь, Нимелен, Мая на глубину 0,5-1,4 метра. Вместе с тем пойма реки Бурея у села Усть-Ниман затоплена на глубину 1,3 метра», – говорится в сообщении МЧС.

«В Хабаровске, конечно, тяжело, потому что дожди у них были сильнее, чем наши. Кроме того, они ниже по течению, и вся наша вода, которая нам особого вреда не принесла, подкатывает к их собственной», – пояснила Амур.инфо заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина.

С последствиями мощного циклона борются и в Приморье. Там в начале недели три села отрезало от мира из-за размыва дороги, сообщает РИА Новости. Из-за этого в Партизанском районе был объявлен режим ЧС. Ливни со штормовым ветром накрыли Приморский край в понедельник, нарушив электроснабжение в 25 населенных пунктах, во Владивостоке были повалены деревья.

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#погода #природа

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