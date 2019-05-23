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сегодня, 16:03 4

Зачем ехать в Дубай: благовещенцы обсуждают странный «аквапарк» на улице Конной

Зачем ехать в Дубай: благовещенцы обсуждают странный «аквапарк» на улице Конной
Фото: Амур.инфо

Жители Благовещенска в соцсетях обсуждают странный «аквапарк», расположенный в Благовещенске в районе дома № 22 по улице Конной. Там находятся котлован, в котором скапливается вода, и детская горка, с которой можно скатиться в воду.

На месте «аквапарка» побывал фотограф ИА «Амур.инфо».

«Это частная территория, – объяснила одна из пользователей Инстаграма. – Из-за этого "аквапарка" лет так пять назад, во времена правления городом мэра Березовского, разгорелся скандал по поводу частных трехэтажных домиков, типа гостинок. На этой территории собирался хозяин строить общежитие для китайцев. Но жители, когда об этом узнали, воспротивились. Решением суда было запрещено строительство гостинок. Но котлован был вырыт. На снимке виден забор, который поставил Березовский, чтобы разделить частную территорию от территории многоквартирных домов, расположенных в этом квартале. Теперь каждый год после дождей в этом котловане скапливается вода, в жаркий день там иногда купаются дети».

По словам пользователя, содержимое из установленных здесь мусорных контейнеров ветром приносит в котлован. Она отметила, что «хозяин котлована» живет в Краснодарском крае и жильцы не имеют права что-то сделать, поскольку это частная территория.

«Зачем ехать в Дубай, если есть вот этот "лухари-аквапарк" в Благе», – шутят пользователи. Один из них призвал обратить внимание на ситуацию главу Приамурья Василия Орлова.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    6 часов назад

    Обратят, обратят внимание власти!

    Вот как только, не дай бог чей нибудь ребенок утонет, так сразу и обратит внимание и Калита, и Орлов, и прокуратура тут же возбудился! В России по другому ни как!

  • кулибин

    кулибин
    3 часа назад

    Попробуйте написать(жители дома), обращение на сайте Президента РФ, говорят помогает.

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    "Спасибо" Березовскому - такой "замечательный" градоначальник...пока ходили к нему не раз на поклон, котлован образовался, а можно было до этого и не доводить, но не судьба видно.... Предлагаю назвать аквапарк " Березовский"

    С уважением

  • Володя.А

    Володя.А
    2 часа назад

    Надо зарывать котлован, пока, кто-нибудь не пострадал

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