Выплачивать долг космодрому Восточный строителям разрешили в течение двух лет

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Бывшему генподрядчику строительства космодрома Восточный предоставили рассрочку по выплате долга. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» в погашении 577 миллионов рублей с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Из определения суда следует, что должник обязан производить оплату ежеквартально платежами в размере более 57,7 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Арбитраж Москвы в июне 2018 года частично удовлетворил иск дирекции космодрома о взыскании с «ГВСУ по спецобъектам» (прежнее наименование - ФГУП «Спецстройтехнологии») более 577 миллионов рублей неустойки по госконтракту от 19 декабря 2014 года на строительство комплекса эксплуатации районов падения. Истец требовал взыскать с ответчика около 2,5 миллиарда рублей.

Представитель ответчика пояснял в суде, что переданная подрядчику рабочая документация содержала неточности, в частности, в геодезических данных. Кроме того, по словам ответчика, площадка под строительства находится в тайге, и к ней не было временных дорог. Исполнение контракта в срок было невозможно, в то же время подрядчик не имел возможности вносить коррективы, отметил представитель стройкомпании.

Арбитраж Москвы, удовлетворяя иск частично, принял во внимание, что неисполнение контракта произошло по вине обеих сторон, в частности, в связи с тем, что заказчик до сих пор вносит изменения в рабочую документацию. На этом основании в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ суд уменьшил рассчитанную истцом неустойку вдвое. Суд по ходатайству ответчика применил также нормы ГК об уменьшении неустойки ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства. Впоследствии решение столичного арбитража оставили в силе суды апелляционной и кассационной инстанций.

Космодром Восточный строится в Амурской области с 2012 года. Сейчас на нем есть лишь один стартовый стол – для ракет «Союз-2». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в октябре заявлял, что строительство второй очереди на Восточном по контракту завершится в 2022 году.