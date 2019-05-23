В Белогорске о наполняемости мусорных контейнеров будут сигнализировать датчики

В Белогорске собираются установить цифровые мусорные контейнеры. Они будут оснащены специальными датчиками уровня наполняемости. Об этом говорили на одном из совещаний в белогорской администрации.

Кроме того, на мусоровозах, подключенных к системе ГЛОНАСС установят датчики угла наклона. Все сведения будут доступны каждому на интерактивной карте Белогорска. Информацию об этих новшествах опубликовал глава Белогорска Станислав Мелюков в своем Инстаграме.

«Планируемый результат – оператор понимает, какие контейнеры заполнены, система способна выстраивать маршрут мусоровоза, оптимизируя его и полностью контролируя работу техники. Начнем с контейнерных площадок для частного сектора – к 1 июля их будет установлено 200, после обкатки системы планируется установить на всех контейнерах», – написал градоначальник.

Он поделился еще одной новостью – о реализации программы «Безопасный город», которую разработала компания «Ростелеком».

«До этого провели ревизию, в городе 632 муниципальные видеокамеры. Часть из них будет использована в новом проекте, часть камер будем приобретать. Система позволит распознавать, учитывать и анализировать не только автомобили, но и людей. Возможности очень большие, в том числе реагирование на нестандартное поведение. Кстати, уже существующее в Белогорске видеонаблюдение (разрозненное, правда) помогло в раскрытии многих правонарушений. Теперь все будем систематизировать. Планируем, что к 1 сентября начальная часть системы заработает», – проинформировал Станислав Мелюков.