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Более двух с половиной тысяч выпускников празднуют последний звонок в Благовещенске (фото)

Более двух с половиной тысяч выпускников празднуют последний звонок в Благовещенске (фото)
Фото: www.amur.info

В четверг, 23 мая, во всех 19 школах Благовещенска прозвенел последний звонок. В торжественных мероприятиях приняли участие 1 140 одиннадцатиклассников и 2 414 девятиклассников.

В этот день школьники осознают, что у них начинается новая жизнь.

«Очень непривычно, – поделилась впечатлениями выпускница школы № 5 Ирина Нестерова. – Раньше за нас всё родители выбирали: куда идти, в какую школу, где заниматься. Сейчас, когда мы выпускаемся, мы теряем всё, что у нас есть и строим новую жизнь, взрослую».

«Мне очень грустно, потому что придется уходить из этой школы. Первая любовь связана со школой: в шестом классе, до сих пор встречаюсь», – рассказал девятиклассник Егор Ильиных.

«Были смешные, без зубов – менялись зубки у нас. Непоседливые. Они, в общем-то, такие и сейчас остались, но возмужавшие и очень светлые ребятишки. Хочется отметить, что всегда встречают, всегда улыбка. Добродушные такие детки. Они такими мне и запомнятся – как лучики солнышка», – призналась учительница начальных классов Елена Шевченко

Кроме Благовещенска, в этот же день последний звонок звенит в школах 13 районов области: Архаринского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Тамбовского и Тындинского. Линейки проходят в Шимановске и Белогорске. Раньше всех – 22 мая – прощание со школой прошло у выпускников школ города Циолковский, Сковородинского района и города Зеи. Позже остальных праздник отметят выпускники Белогорского, Ромненского, Свободненского, Серышевского и Селемджинского районов области.

Всего в этом году в Приамурье оканчивают школу 13 768 выпускников. Большая часть из них – 9 205 – девятиклассники, 4 563 – одиннадцатиклассники.

С 24 мая начинаются первые экзамены для выпускников 9-х классов. Основной государственный экзамен в этот день будет по иностранному языку. Первый единый государственный экзамен для выпускников 11-х классов пройдёт 27 мая по двум предметам: географии и литературе.

В этом году амурские одиннадцатиклассники впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Желающих набралось 18 человек. Двое сдали экзамен в досрочный период. Остальные 16 человек проэкзаменуются по китайскому языку – 5 июня письменно, 8 июня – устно.

После сдачи ЕГЭ бывших школьников ждёт выпускной. Выпускные вечера в школах Приамурья пройдут с 19 по 28 июня.

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#праздники #школа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Пользуйтесь контрацептивами, а то будет папе подарок к 23 февраля.

  • brb

    brb
    5 часов назад

    Фотки какие-то все стремные. Ни одной путевой

  • strannic

    strannic
    9 минут назад



    Более двух с половиной тысяч выпускников празднуют последний звонок в Благовещенске (фото)

    приняли участие 1 140 одиннадцатиклассников и 2 414 девятиклассников



    Не совсем понял: как считали в заголовке?

  • гусеница

    гусеница
    13 секунд назад

    С погодой повезло.

    С уважением

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