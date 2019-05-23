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На смартфон можно скачать приложение с достопримечательностями Приамурья

На смартфон можно скачать приложение с достопримечательностями Приамурья
Фото: министерство экономического развития и внешних связей Амурской области

У Амурской области появился мобильный путеводитель. Достопримечательности региона опубликованы в популярном путеводителе TopTripTip Russia. Теперь любой путешественник может найти и познакомиться с туристическими объектами региона через свой смартфон.

«Сегодня самостоятельная организация поездок – это тренд в туризме. Мы подготовили базовую информацию об Амурской области на русском и английском языках, которую туристам будет удобно использовать с личного мобильного устройства. Мобильное приложение способно обеспечить доступ к информации, в том числе без интернета. Приложение будет регулярно пополняться информацией об объектах, событиях, маршрутах и сервисах для туристов, – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.

Федеральный гид дает общую информацию о достопримечательностях, а также дает точные координаты интересующего объекта. На данный момент в путеводителе более 50 локаций, которые позволяют визуально познакомиться с регионом и почувствовать гостеприимство амурского края, сообщает минэкономразвития Приамурья.

«Мобильный гид TopTripTip Russia отражает сведения обо всех регионах России. Для территории, информацию о которой турист получает через личный смартфон, это самая эффективная коммуникация. Наша аудитория – путешественники и организации, заинтересованные в развитии внутреннего и въездного туризма России. Информационный ресурс создан благодаря сотрудничеству с Ростуризмом, Министерством культуры РФ, Советом Федераций и всеми региональными органами исполнительной власти в сфере туризма и культуры, а также телерадиокомпании "Мир"», – прокомментировал руководитель группы компаний «Аппреал» Андрей Сулейков.

Вопрос о необходимости информационного обеспечения туристов поднимался в начале мая на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам развития туризма под руководством губернатора Приамурья Василия Орлова. Глава региона отметил, что туризм способен внести существенный вклад в экономику и является одной из шести отраслей, закрепленных в стратегическом плане развития региона.

В настоящее время в Амурской области формируется сводный план развития туристской инфраструктуры. Он будет содержать перечень приоритетных региональных проектов в сфере развития туризма до 2035 года.

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#технологии #туризм

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Комментарии
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  • maksis28

    maksis28
    6 часов назад

    Сорок лет здесь живу, не одной достопримечательности не знаю. А,хотелось бы.

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