Грузовик и поезд столкнулись в Амурской области (фото)

Фото: instagram.com/blag_dtp

Обновлено: 14:50



23 мая в Амурской области произошло ДТП на железной дороге. Столкнулись грузовик и грузовой поезд.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась в 12:35 в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района, на железнодорожном переезде. Люди в ней не пострадали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги уточнили, что ДТП было на железнодорожном переезде между станциями Сегачама и Ерофей Павлович. Оно зафиксировано в в 12:28 по амурскому времени.

По информации ЗабЖД, водитель грузовика ГАЗ-53 выехал на ж/д переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Подтверждается, что пострадавших нет. Локомотив получил незначительные повреждения. Железнодорожная инфраструктура не нарушена, в то же время был нарушен габарит по четному пути. Движение поездов временно осуществлялось по соседнему пути. В 07:17 по московскому времени (13:17 по амурскому) движение поездов восстановили в полном объеме.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала комиссия ОАО «РЖД».

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.