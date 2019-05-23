Грузовик и поезд столкнулись в Амурской области (фото)
Обновлено: 14:50
23 мая в Амурской области произошло ДТП на железной дороге. Столкнулись грузовик и грузовой поезд.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась в 12:35 в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района, на железнодорожном переезде. Люди в ней не пострадали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
В пресс-службе Забайкальской железной дороги уточнили, что ДТП было на железнодорожном переезде между станциями Сегачама и Ерофей Павлович. Оно зафиксировано в в 12:28 по амурскому времени.
По информации ЗабЖД, водитель грузовика ГАЗ-53 выехал на ж/д переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
Подтверждается, что пострадавших нет. Локомотив получил незначительные повреждения. Железнодорожная инфраструктура не нарушена, в то же время был нарушен габарит по четному пути. Движение поездов временно осуществлялось по соседнему пути. В 07:17 по московскому времени (13:17 по амурскому) движение поездов восстановили в полном объеме.
Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала комиссия ОАО «РЖД».
На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.
Просмотров всего: 2610