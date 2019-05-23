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Грузовик и поезд столкнулись в Амурской области (фото)

Грузовик и поезд столкнулись в Амурской области (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Обновлено: 14:50

23 мая в Амурской области произошло ДТП на железной дороге. Столкнулись грузовик и грузовой поезд.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась в 12:35 в поселке Ерофей Павлович Сковородинского района, на железнодорожном переезде. Люди в ней не пострадали. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги уточнили, что ДТП было на железнодорожном переезде между станциями Сегачама и Ерофей Павлович. Оно зафиксировано в в 12:28 по амурскому времени.

По информации ЗабЖД, водитель грузовика ГАЗ-53 выехал на ж/д переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Подтверждается, что пострадавших нет. Локомотив получил незначительные повреждения. Железнодорожная инфраструктура не нарушена, в то же время был нарушен габарит по четному пути. Движение поездов временно осуществлялось по соседнему пути. В 07:17 по московскому времени (13:17 по амурскому) движение поездов восстановили в полном объеме.

Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала комиссия ОАО «РЖД».

На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    7 часов назад

    Если верить картинке, то столкнулся с локомотивом ГАЗ, а не ЗИЛ.

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    7 часов назад

    Kadet_84

    Если верить картинке, то столкнулся с локомотивом ГАЗ, а не ЗИЛ.



    Уточнили, вы правы. ГАЗ-53.

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