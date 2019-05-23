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сегодня, 14:23 17

В Приамурье незаконно выловленная рыба стала «очень золотой»

В Приамурье незаконно выловленная рыба стала «очень золотой»
Фото: ru.depositphotos.com

До 30 мая, пока в Амурской области официально идет нерестовый период, рыбачить можно только на рыбопромысловых участках и только по путевкам, которые выдает «Амуррыбвод». Стоимость путевки – 500 рублей. Рыбалка сетями в области, по решению властей, в 2019 году запрещена полностью, рассказали в программе «Простые вопросы» .

Ситуацию с рыбной ловлей разъяснил начальник отдела государственного контроля и рыбоохраны по Амурской области Валерий Кожухов. Рыбопромысловые участки имеются по всей области. Неподалеку от Благовещенска это участки в районе села Новопетровка, на водохранилищах Тамбовки, Козьмодемьяновки.

«Профилактические меры сделаны по всему дальневосточному региону в связи с введением новых правил рыболовства. Произошли изменения 4 июня 2018 года, номер приказа – 228. Вынесены новые правила, изменены иски на незаконно выловленную рыбу. Допустим, если раньше карась стоил 25 рублей, теперь в 10 раз больше – 250 рублей. А если незаконно в нерестовый период, как сейчас, то сразу одна штука карася стоит 500 рублей», – рассказал Валерий Леонидович. С этого года «незаконно выловленная рыба становится очень золотой», добавил он.

Новый закон о рыбалке вступает в силу в 2020 году, однако некоторые его положения действуют уже сейчас. В 2019 году составлено немало протоколов о незаконном вылове. Сумма штрафа достигает 100 тысяч рублей. Изменились и нормы добычи: карасей теперь можно добыть 20 штук, сазанов – 5 штук, щук – 5, сомов – 5. Согласно нормам, один человек на рыбалке может использовать до десяти крючков.

«В этом году мы выявили уже более 100 килограммов незаконной рыбы. Она оставляется нарушителю, но тот ее оплачивает», – рассказал Валерий Кожухов.

После 30 мая, когда закончится период нереста, любой амурчанин может выехать на обычный водоем, где нет рыбопромыслового участка, и бесплатно рыбачить не более чем десятью крючками.

Особая ситуация на реке Амур: здесь действует договор между Россией и Китаем. А в Китае нерестовый период определен с 11 июня по 15 июля. Поэтому на Амуре сейчас запрета для рыбалки нет.

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#закон #природа #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    8 часов назад

    Не за горами тот день, что рыбачить будет можно только за деньги, купаться в водоемах только за деньги,ходить по тротуарам только за деньги. Нужное дописать.

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    8 часов назад

    paravis

    Не за горами тот день, что рыбачить будет можно только за деньги, купаться в водоемах только за деньги,ходить по тротуарам только за деньги. Нужное дописать.



    или как в Германии. Там столько бумажек нужно собрать, что подумаешь, а нужна ли она эта рыбалка

  • physic1

    physic1
    8 часов назад

    "Подскажите, а где можно походить со спиннингом, так чтобы не нарушать закон?" -"Да где угодно, по двору, по улице Ленина, даже перед администрацией можешь ходить! Но не дай Бог подойдёшь к воде!

  • 028rus

    028rus
    7 часов назад

    Уже не знают как у людей последние деньги забрать, вот и придумывают чушь всякую

  • inoy

    inoy
    7 часов назад

    ну хоть рыбу бульдозером не давят а оставляют)))))

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    028rus

    Уже не знают как у людей последние деньги забрать, вот и придумывают чушь всякую



    Ну не запретят тебе ловить рыбу в нерестовый период, ну вычерпаешь ты её со всей икрой, так потом и запрещать ловить не надо будет совсем.



    Ибо рыбы в реках и озёрах уже не будет!



    Правильно делают, что на время нереста запрещают рыбалку!



    И сети запретили тоже правильно!



    А вот рынки сбыта, как обычно, забыли закрыть.





    ~~«незаконно выловленная рыба становится очень золотой»



    И об этом хорошо знают господа, которые, например, бесстрашно торгуют свежими карасиками на Амурской, в районе столовки "Копейка".



  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    5 часов назад

    Не понимаю нытья. Что плохого в запрете ловли в нерест и запрете сетей? Я только за. Всю рыбу вычерпали собаки.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    5 часов назад

    Sheldon Cooper

    Я только за. Всю рыбу вычерпали собаки.



    +++



  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    Раньше сети были -невода. С крупной ячеей. Вот они заведут этот невод и тянут, мелкая рыба выходит, а крупную забирают, которая не убежит. Ну а травы, точно выгребут с полтонны. Озеро почистят. А сейчас сети ставные с мелкой ячейкой там берет все от малька. Вот такие надо полностью и навсегда запретить.Строго.

  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    Да и вот интересно в районе Благовещенска, в черте города, какой нафиг нерест. Где там рыбе нереститься?

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    4 часа назад

    А чё местная рыба икру не мечет, почкованием размножается?

  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    Так а где тут, нерестовые места?

  • ШахMaт

    ШахMaт
    4 часа назад

    А ничего, что она в период нереста- не кормится. Ладно, сети там...Дед с удочкой- кому помешал?

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    3 часа назад

    ямщикТак а где тут, нерестовые места?


    По-твоему, рыба, обитающая здесь, не размножается? Меня бесят тупые вопросы.

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Думаю, что не размножается уходит туда где трава, где течение не сильное. Да и какая тут рыба? Пескари? Налимы? Налим зимой нерестится.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ШахMaт

    А ничего, что она в период нереста- не кормится. Ладно, сети там...Дед с удочкой- кому помешал?



    Кто не кормится?

  • крымчанин

    крымчанин
    17 минут назад

    Следующий закон о грибах , ягодах и орехах??!!!

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