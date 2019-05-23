В Приамурье незаконно выловленная рыба стала «очень золотой»

Ситуацию с рыбной ловлей разъяснил начальник отдела государственного контроля и рыбоохраны по Амурской области Валерий Кожухов. Рыбопромысловые участки имеются по всей области. Неподалеку от Благовещенска это участки в районе села Новопетровка, на водохранилищах Тамбовки, Козьмодемьяновки.

«Профилактические меры сделаны по всему дальневосточному региону в связи с введением новых правил рыболовства. Произошли изменения 4 июня 2018 года, номер приказа – 228. Вынесены новые правила, изменены иски на незаконно выловленную рыбу. Допустим, если раньше карась стоил 25 рублей, теперь в 10 раз больше – 250 рублей. А если незаконно в нерестовый период, как сейчас, то сразу одна штука карася стоит 500 рублей», – рассказал Валерий Леонидович. С этого года «незаконно выловленная рыба становится очень золотой», добавил он.

Новый закон о рыбалке вступает в силу в 2020 году, однако некоторые его положения действуют уже сейчас. В 2019 году составлено немало протоколов о незаконном вылове. Сумма штрафа достигает 100 тысяч рублей. Изменились и нормы добычи: карасей теперь можно добыть 20 штук, сазанов – 5 штук, щук – 5, сомов – 5. Согласно нормам, один человек на рыбалке может использовать до десяти крючков.

«В этом году мы выявили уже более 100 килограммов незаконной рыбы. Она оставляется нарушителю, но тот ее оплачивает», – рассказал Валерий Кожухов.

После 30 мая, когда закончится период нереста, любой амурчанин может выехать на обычный водоем, где нет рыбопромыслового участка, и бесплатно рыбачить не более чем десятью крючками.

Особая ситуация на реке Амур: здесь действует договор между Россией и Китаем. А в Китае нерестовый период определен с 11 июня по 15 июля. Поэтому на Амуре сейчас запрета для рыбалки нет.