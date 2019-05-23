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Власти Благовещенского района рассказали о причинах слива нечистот в частном секторе села

Власти Благовещенского района рассказали о причинах слива нечистот в частном секторе села
Фото: скриншот с видео

Глава Благовещенского района Евгений Седых прокомментировал ситуацию, сложившуюся в селе Волково, где 20 мая две машины слили фекалии в колодец, расположенный в жилой зоне. В руководстве района отметили, что это была вынужденная мера.

Из-за дождей дорога на временный участок, отведенный для слива жидких бытовых отходов, была размыта. Поэтому машины с отходами не могли туда проехать. Решение разрешить слив двух машин с содержимым от коммунальных домов в промежуточный колодец принял глава Волковского сельсовета Андрей Кузнецов.

В администрации отмечают, что жидкие бытовые отходы в этом случае самотеком сливаются на хлораторную, обрабатываются хлорной известью или гипохлоритом натрия и далее по каскадной системе, уже очищенные, отправляются на поверхность. Почвенная очистка после применения такого метода не требуется, поскольку в процессе обработки уничтожается 99 % бактерий.

«В целях обеззараживания сточных вод и устранения опасности заражения водоемов, в процессе доочистки жидких бытовых отходов в селе Волково применяется метод окисления в хлоратории. Эта система работает для пяти многоквартирных домов, расположенных на улицах Почтовой и Центральной. В остальных многоквартирных домах села слив отходов производится в септики также по отработанной схеме. На сегодняшний день система канализационных стоков в селе работает в штатном режиме», – пояснил глава Благовещенского района Евгений Седых.

В редакцию Амур.инфо об инциденте сообщила жительница села Волково. По ее словам, отходы в этом месте сливали и раньше, в том числе и частные машины. Женщина жаловалась на плохой запах рядом с ее домом и беспокоилась за экологию.

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#ЖЗЛ #природа

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