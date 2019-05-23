Из «китовой тюрьмы» в Приморье животных выпускать не будут

Находящихся в «китовой тюрьме» косаток и белух требуют выпустить на свободу. Собственники делать этого без постановления не намерены. Они уверяют, что с животными все в порядке, но они являются собственностью.

Суд Южно-Сахалинска начал рассматривать иск общественников и инициативных лиц о признании незаконными приказы о выдаче квот на вылов косаток и белух в 2018 году. Заявители хотят обязать Росрыболовство и Росприроднадзор изъять животных из незаконного владения и выпустить их на свободу.

Директор ООО «Афалина» Алексей Решетов, одной из содержащих морских млекопитающих компаний, заявил в перерыве судебного заседания, что косатки и белухи останутся на своем месте.

«Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности. О каком выпуске идет речь? Животные – моя собственность», – рассказал Решетов, добавив, что все «необдуманные заявления» на этот счет остаются на совести тех, кто их делает.

По словам директора ООО «Афалина», состояние косаток и белух хорошее, что подтвердил и состоявшийся консилиум. Остались небольшие вопросы по поводу пространства, где обитают животные. Его рекомендовали увеличить, сообщает «360».

«Животные живы-здоровы, упитанны, нормально питаются, радуются приходу людей. <…> Я их содержу. <…> Консилиум прошел, сказали, что все хорошо, что мы содержим их просто замечательно, что все просто в шоке, как мы смогли это сделать», – рассказал один из владельцев. В бухте Средней сейчас находятся 10 косаток и 87 белух, напомнил он. Их количество не изменилось.

Ранее сообщалось, что решение о возвращении в океан 10 косаток и 87 белух из «китовой тюрьмы» принял консилиум ученых под руководством Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), созданный для исполнения поручения руководства страны. К выводу о том, что всех животных можно выпускать на волю, пришла и группа международных ученых французского океанолога Жан-Мишеля Кусто. Заявление о том, что всех животных выпустят в океан, озвучил журналистам губернатор Приморья Олег Кожемяко на пресс-конференции по итогам работы группы Кусто.