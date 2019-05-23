Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 0

В Благовещенске при столкновении «тойот» пострадали водители, женщина и ребенок

В Благовещенске при столкновении «тойот» пострадали водители, женщина и ребенок
Фото: www.instagram.com

23 мая около 11 утра на регулируемом перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Октябрьской столкнулись Toyota Vanguard и грузовик Toyota Dyna. В результате аварии травмированы оба водителя и пассажиры легкового авто – мальчик 2011 года рождения и женщина.

Фото аварии появились в одном из пабликов Инстаграма. На фото видно, что серьезно пострадала Toyota Vanguard – передняя часть настолько вмята, что видно внутренности автомобиля. Заметно, что от удара прогнулась крышка капота, на асфальте лежит отвалившийся бампер. Все участники аварии живы, характер травм не уточняется.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. После административного расследования будет принято решение, пояснили в ГИБДД Благовещенска.

Просмотров всего: 1501

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

Подросток, сбежавший из дома в Райчихинске, нашелся

Происшествия 1

На месте пожара в Белогорске найден труп

Происшествия 1

В Белогорске парень сбежал с чужим мобильником
Общество

По улицам Благовещенска пронеслась «очень милая мотопанда»

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь