В Благовещенске при столкновении «тойот» пострадали водители, женщина и ребенок

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23 мая около 11 утра на регулируемом перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Октябрьской столкнулись Toyota Vanguard и грузовик Toyota Dyna. В результате аварии травмированы оба водителя и пассажиры легкового авто – мальчик 2011 года рождения и женщина.

Фото аварии появились в одном из пабликов Инстаграма. На фото видно, что серьезно пострадала Toyota Vanguard – передняя часть настолько вмята, что видно внутренности автомобиля. Заметно, что от удара прогнулась крышка капота, на асфальте лежит отвалившийся бампер. Все участники аварии живы, характер травм не уточняется.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются. После административного расследования будет принято решение, пояснили в ГИБДД Благовещенска.