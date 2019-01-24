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Манеж в Чигирях принял зимнее первенство Благовещенска по малоформатному футболу (фото)

Манеж в Чигирях принял зимнее первенство Благовещенска по малоформатному футболу (фото)
Фото: Амур.инфо

24 марта состоялись игры зимнего первенства Благовещенска по малоформатному футболу. Они прошли на футбольном манеже, который не так давно – в январе – открылся в селе Чигири Благовещенского района.

Спортивное мероприятие провела федерация футбола областного центра. Его участниками стали 10 команд. По итогам среди футболистов были выявлены лучшие игроки – бомбардиры, вратари, рассказал ИА «Амур.инфо» председатель федерации футбола Благовещенска Александр Помалюк.

Первое место соревнований досталось команде «Баку» (Азербайджан). Серебро завоевал коллектив АБК (сборная банков Амурской области). Примечательно, что за эту команду выступали исключительно банковские работники. Третьей стала сборная Благовещенского района.

Малоформатный футбол отличается от обычного несколькими особенностями. Во-первых, это меньший размер площадки для игры, а во-вторых – количество игроков. Если в большом футболе победу оспаривают команды, где по 11 спортсменов, то в малоформатном – по 9.

Как сообщало Амур.инфо, ранее, в феврале, на этом манеже проходил турнир по мини-футболу «Содружество» среди представителей национально-культурных объединений Амурской области. В нем участвовали шесть команд, и тогда победу также одержали азербайджанские футболисты.

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