Благовещенцам на улице раздали ромашки

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24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Эта дата выбрана не случайно: 24 марта 1882 года выдающийся немецкий ученый-микробиолог Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. Эмблемой дня является белая ромашка, она символизирует свежее дыхание.

Сегодня в Благовещенске возле ЦУМа, Амурской ярмарки и ТЦ «Мега» провели акцию «Белая ромашка». Населению раздавали памятки о профилактике туберкулеза и белые ромашки.

Как сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области, главная задача этого мероприятия – искоренить предвзятое отношение к болезни, проинформировать людей о том, что ежегодно следует проходить флюорографическое обследование.