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сегодня, 16:03 0

В Белогорске легковушку припарковали почти вплотную к дому

В Белогорске легковушку припарковали почти вплотную к дому
Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

Инстаграм-паблик dtp_belogorsk 24 марта опубликовал фото, сделанное в Белогорске. По адресу: улица 50-летия Комсомола, 98В, легковушку припарковали необычным способом.

Судя по снимку, машину поставили почти вплотную к многоквартирному дому, рядом с входом. «Паркуюсь как хочу», – пишут администраторы паблика.

Пользователи принялись обсуждать увиденное. «Нассыт кто-нибудь с балкона, перестанет ставить», – написал один из них. «Дверь подъезда узкая, поэтому не смог заехать в квартиру», – высказался другой. «У нас на Шелухе не только так паркуются, но и таксисты ездят вдоль домов по пешеходным дорожкам, подъезжая прямо к подъездной двери. Это вполне нормальное явление для нашего города...» – заметил еще один юзер.

Также прозвучало мнение, что причина – в отсутствии «нормальных» парковок.

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#автохам #Белогорск #транспорт

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