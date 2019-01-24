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сегодня, 15:30 0

Благовещенец испугался за человека на крыше многоэтажки (видео)

Благовещенец испугался за человека на крыше многоэтажки (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное, по словам отправителя, в Благовещенске на перекрестке улиц Чайковского и Горького. Кадры запечатлели мужчину, который находится наверху строящегося многоэтажного дома.

«Мужик крышу делает. На нем ни страховки, ничего, ни ремня безопасности, ни ограждения по периметру нет», – констатирует благовещенец в своем видео.

Он также полагает, что при несчастном случае компания-застройщик заявит о своей непричастности к этому.

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#строительство

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