Благовещенец испугался за человека на крыше многоэтажки (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное, по словам отправителя, в Благовещенске на перекрестке улиц Чайковского и Горького. Кадры запечатлели мужчину, который находится наверху строящегося многоэтажного дома.

«Мужик крышу делает. На нем ни страховки, ничего, ни ремня безопасности, ни ограждения по периметру нет», – констатирует благовещенец в своем видео.

Он также полагает, что при несчастном случае компания-застройщик заявит о своей непричастности к этому.