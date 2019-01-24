Благовещенские зоозащитники сообщили, что у них начали заболевать кошки

Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

Благовещенский зоозащитный фонд «Горячие сердца» разместил в своем Инстаграме просьбу о помощи. Зоозащитники пишут, что срочно требуются лекарства для подопечных фонда: одна за другой начали заболевать кошки.

«Кошек у нас много, очень много, я бы даже сказала. В одном месте живут и старые, и молодые, вредные и не очень, ласковые и игривые – такие разные, но все живут дружно и ждут хозяев! Все животные проходят обработку от паразитов и вакцинируются... Но сейчас ситуация такова, что одна за одной начали заболевать кошки. Все началось неожиданно, потому что обработку и карантин проходят все, схема отработана годами, почему так случилось, сказать сложно – то ли весна, то ли иммунитет дал сбой...» – сказано в сообщении.

Фонду требуются: циклоферон, цефтриаксон, квамател, анальгин, димедрол, новокаин, физраствор, раствор Рингера, цианокобаламин, шприцы.

Контактный телефон: 8-962-285-85-62.

Реквизиты фонда помощи животным «Горячие сердца», Благовещенск:

«Голодный телефон» 8-914-567-73-37 (на него не нужно звонить, это номер только для пожертвований – на него можно положить деньги так же, как платится за любой другой телефон МТС)

ЯК 41001997057075

Карта Сбербанка 5469 0300 1022 5654, мобильный банк 8-924-841-13-99, получатель Алла Николаевна В.

Qiwi-кошелек 79145585450

WEB-money-кошелек R189894643497

PayPal goryachiecerdca@gmail.com

Назначение платежа – лекарства