Глава Приамурья подвел в Инстаграме итоги работы за неделю

Фото: instagram.com/va.orlov

«На этой неделе во Владивостоке проходил совет глав дальневосточных регионов при полномочном представителе президента в ДФО. Там обсуждали перспективы реализации национальных проектов у нас на территориях. Были приглашены представители многих федеральных министерств. Удалось обсудить важные для нас вопросы медицины, транспорта, строительства дорог и жилья, оперативные меры и проблемы по тушению весенних пожаров», – написал Василий Орлов.

Губернатор отметил, что такие совещания – хорошая площадка для того, чтобы «поднять наши региональные темы на высокий уровень, обозначить проблемы и продвинуться в их решении».

Орлов подчеркнул, что при обсуждении нацпрограммы по развитию Дальнего Востока много говорили о статусе дальневосточника.

«Тема очень интересная. Договорились, что проработка этого вопроса будет продолжена. Необходимо определить, из каких компонентов будет состоять этот статус. Мы рассчитываем, что на ВЭФ, осенью этого года у нас появится единая позиция по этому вопросу», – написал глава Приамурья.