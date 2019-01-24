Глава Приамурья подвел в Инстаграме итоги работы за неделю
24 марта глава региона сделал второй по счету пост в своем Инстаграме с подведением итогов работы. Василий Орлов ранее сообщал, что намерен делать это в конце каждой недели.
«На этой неделе во Владивостоке проходил совет глав дальневосточных регионов при полномочном представителе президента в ДФО. Там обсуждали перспективы реализации национальных проектов у нас на территориях. Были приглашены представители многих федеральных министерств. Удалось обсудить важные для нас вопросы медицины, транспорта, строительства дорог и жилья, оперативные меры и проблемы по тушению весенних пожаров», – написал Василий Орлов.
Губернатор отметил, что такие совещания – хорошая площадка для того, чтобы «поднять наши региональные темы на высокий уровень, обозначить проблемы и продвинуться в их решении».
Орлов подчеркнул, что при обсуждении нацпрограммы по развитию Дальнего Востока много говорили о статусе дальневосточника.
«Тема очень интересная. Договорились, что проработка этого вопроса будет продолжена. Необходимо определить, из каких компонентов будет состоять этот статус. Мы рассчитываем, что на ВЭФ, осенью этого года у нас появится единая позиция по этому вопросу», – написал глава Приамурья.
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