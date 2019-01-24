Амурчанка, решив купить шубу, перевела деньги мошеннице

В Благовещенске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Потерпевшей проходит женщина, которая лишилась денег, решив приобрести шубу.

Предварительно установлено, что амурчанка нашла в интернете объявление о продаже шубы. Она созвонилась с «продавцом» и сказала, что хочет купить товар. Девушка, представившаяся продавцом, попросила перевести в счет оплаты деньги – 21 тысячу рублей. Амурчанка сделала это, несколько раз переведя деньги на указанные злоумышленницей счета.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, позже амурчанка решила зайти на сайт, где размещалось объявление о продаже шубы, однако он оказался заблокированным. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание виновных.

«Будьте бдительны и внимательны при совершении сделок купли-продажи товара в сети Интернет! Не перечисляйте предоплату или полностью сумму за товар "продавцу". Все операции по купле-продаже необходимо проводить лично и только после того, как ознакомитесь с документами на приобретаемый товар и лично увидите то, что вам продают! Оплачивайте товар, который приобретаете через сайты объявлений, при его получении», – предупреждают полицейские.