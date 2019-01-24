Посетители Амурской филармонии получили путевки в закулисье (фото)

Фото: Амур.инфо

23 марта в Амурской областной филармонии прошло большое интерактивное мероприятие. Гости получили путевки в путешествие в театрально-сказочное закулисье. Эта программа так и называлась – «Отправляемся в закулисье!».

На один вечер вся филармония превратилась в большой железнодорожный вокзал, откуда по разным станциям отправлялись поезда. Красивый нежно-голубой локомотив встречал посетителей на «перроне» на первом этаже. Чтобы получить все для путешествия, нужно было сдать верхнюю одежду в гардероб и получить волшебные рюкзачки, в каждом из которых были программка, яркие стикеры и фонарики.

Организаторы сделали этот вечер семейным – по одному билету проходили ребенок и взрослый.

Заботливые проводники отправляли всех на второй этаж, где развернулся настоящий перфоманс от артистов эстрадной студии «Феерия». В нем было что-то французское: игра белого, черного и красного, пластика и легкий шарм. Артисты пели о чем-то театрально-философском, стоя на сцене, которая очень органично вписалась между четырьмя колоннами посреди зала. А управлял всем начальник поезда – благовещенский ведущий Ростислав Азизов.

Участников разделили на команды, которые отправились в театрально-сказочное закулисье.

О мероприятии со всеми подробностями читайте в рубрике «Культпросвет» на Амур.инфо.