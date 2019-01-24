Прыжок экстремала с благовещенцем в Якутии прошел успешно (фото, видео)
Российский экстремал Олег Резанов и инструктор из Благовещенска Владимир Заика осуществили задуманное. Они в тандеме совершили прыжок с парашютом с высоты 4 100 метров в Якутии. При этом на Резанове были только шлем, шорты и летняя обувь.
Свободное падение составило порядка 60 секунд. Температура воздуха – минус 30 градусов. Как сообщает в своем Инстаграме федерация парашютного спорта Якутии, именно время свободного падения будет зарегистрировано как мировой рекорд прыжка без одежды.
Олег основательно готовился к этому прыжку. Мужчина тренировал свое тело к низким температурам, за два дня до прыжка перестал есть и пить, а также двое суток не спал. По его словам, такие действия помогают организму легче адаптироваться к экстремальным условиям.
Олег Резанов родом из Тюмени, ейчас живет в Калининградской области, у него шестеро детей. До этого момента Олег никогда не прыгал с парашютом.
Прыжок фиксировали два парашютиста-оператора. Видеозаписи будут отправлены в компанию «Интер-рекорд» (вторая после Гиннеса по масштабу), где эксперты проверят видео, чтобы вынести вердикт о мировом рекорде.
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