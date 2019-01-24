Прыжок экстремала с благовещенцем в Якутии прошел успешно (фото, видео)

Фото: instagram.com/parashutniy_yakutsk

Свободное падение составило порядка 60 секунд. Температура воздуха – минус 30 градусов. Как сообщает в своем Инстаграме федерация парашютного спорта Якутии, именно время свободного падения будет зарегистрировано как мировой рекорд прыжка без одежды.

Олег основательно готовился к этому прыжку. Мужчина тренировал свое тело к низким температурам, за два дня до прыжка перестал есть и пить, а также двое суток не спал. По его словам, такие действия помогают организму легче адаптироваться к экстремальным условиям.

Олег Резанов родом из Тюмени, ейчас живет в Калининградской области, у него шестеро детей. До этого момента Олег никогда не прыгал с парашютом.

Прыжок фиксировали два парашютиста-оператора. Видеозаписи будут отправлены в компанию «Интер-рекорд» (вторая после Гиннеса по масштабу), где эксперты проверят видео, чтобы вынести вердикт о мировом рекорде.