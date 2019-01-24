Водитель такси скрылся после ДТП в Благовещенске (видео)

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В Благовещенске произошло ДТП, один из участников которого – водитель такси – скрылся. Теперь второй участник происшествия разыскивает очевидцев аварии и видеозаписи момента столкновения.

Как сообщает «Сканер», ДТП случилось 22 марта в районе дома № 12/6 по Игнатьевскому шоссе в 10:40. Подробности происшествия ИА «Амур.инфо» рассказал участник аварии Вячеслав, находившийся за рулем машины Toyota Premio.

«Он (таксист – Прим. ред.) выезжал со двора, с Игнатьевского шоссе, 12/6. Я ехал по Студенческой прямо, на перекресток. И он просто начинает выкатываться, я, соответственно, ухожу левее, чтобы его объехать. Он все равно нажимает на газ и бьет в бок. Повреждает двери, крыло, бампер, колесо и уезжает», – поведал Вячеслав.

Он сообщил, что на место была вызвана полиция, но поиски таксиста осложняются тем, что никто не увидел номера его машины.

Связаться с Вячеславом можно по телефону 8-914-599-18-47.