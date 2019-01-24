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сегодня, 11:08 1

В Благовещенске задержан водитель с применением силы (фото, видео)

В Благовещенске задержан водитель с применением силы (фото, видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях появилась информация о происшествии, случившемся в селе Садовое. Полицейские задержали водителя, который оказал неповиновение.

На месте находилось большое число экипажей ДПС. «Люди с пойманной машины держали оборону» и не собирались «отдавать авто в руки правоохранителей», сообщали в соцсетях.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Как прокомментировали ИА «Амур.инфо» в УМВД России по Амурской области, это происшествие случилось в поселке мясокомбината вечером 23 марта. «Экипажем дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль, за рулем которого находился гражданин 1989 года рождения с признаками алкогольного опьянения. Гражданин был задержан, при этом он оказал неповиновение. Был доставлен в отдел полиции», – сообщили в пресс-службе УМВД. К водителю пришлось применить физическую силу и наручники.

Автомобиль мужчины поставлен на арестплощадку. В отношении дебошира составлены два административных материала – по статье 19.3 (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и статье 12.26 (Отказ от медосвидетельствования) КоАП РФ.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    А почему только воДЯТЕЛ был доставлен в отдел полиции, а остальные "держатели обороны" разве не "заслужили"?

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