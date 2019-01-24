Пожар на складе в Благовещенске уничтожил автомобиль

24 марта в Благовещенске горел склад на улице Промышленной. Сообщение об этом происшествии поступило ранним утром. Прибывшие на место пожарные спасли склад, но пламя причинило существенный ущерб.

Пожарные были на месте через шесть минут после поступления сигнала – силы Благовещенского гарнизона в составе 22 человек и 6 единиц техники. На тот момент из слухового окна складского помещения шел густой черный дым. На ликвидацию открытого горения ушло чуть более 20 минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На складе находился автомобиль иностранного производства, в результате происшествия авто было уничтожено. Также сгорела автомобильная резина на площади около 10 квадратных метров, закопчены стены и потолок на площади порядка 50 «квадратов».