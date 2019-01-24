К амурчанину явился сосед и забрал телевизор, картину и столик

Фото: Амур.инфо (архив)

Жителя Мазановского района подозревают в самоуправстве по отношению к соседу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился житель одного из сел Мазановского района. Амурчанин сообщил, что сосед забрал его имущество.

Предварительно установлено, что в дом к потерпевшему пришел злоумышленник и с применением насилия забрал телевизор, картину, часы, журнальный столик и личные документы на общую сумму свыше 17 тысяч рублей. Как пояснил незваный гость, имущество пойдет в счет погашения долга – мужчина задолжал его знакомой.

Имущество и документы изъяли и вернули законному владельцу. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, за подобное деяние законодательство предусматривает до 5 лет лишения свободы.