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сегодня, 10:02 0

К амурчанину явился сосед и забрал телевизор, картину и столик

К амурчанину явился сосед и забрал телевизор, картину и столик
Фото: Амур.инфо (архив)

Жителя Мазановского района подозревают в самоуправстве по отношению к соседу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился житель одного из сел Мазановского района. Амурчанин сообщил, что сосед забрал его имущество.

Предварительно установлено, что в дом к потерпевшему пришел злоумышленник и с применением насилия забрал телевизор, картину, часы, журнальный столик и личные документы на общую сумму свыше 17 тысяч рублей. Как пояснил незваный гость, имущество пойдет в счет погашения долга – мужчина задолжал его знакомой.

Имущество и документы изъяли и вернули законному владельцу. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, за подобное деяние законодательство предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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#криминал #происшествия

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