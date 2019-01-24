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«Мотор отрыгнул»: амурчане в соцсетях обсуждают серьезное ДТП (фото)

«Мотор отрыгнул»: амурчане в соцсетях обсуждают серьезное ДТП (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Инстаграм-паблик blag_dtp опубликовал информацию об автомобильной аварии, которая, по его сведениям, произошла недалеко от села Екатеринославка Октябрьского района. Как видно на фотографиях, в ДТП попал легковой автомобиль, машина получила серьезные повреждения.

Пользователи отметили, что авто при происшествии лишилось частей: «Мотор отрыгнул», «Новая услуга "Авторазбор на ходу"». Также юзеры пришли к выводу, что жертвой ДТП стала легковушка Nissan Laurel.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 23 марта аварий с пострадавшими в указанном районе не зарегистрировано.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    АИ, снова чудите? Как может у автомобиля... "мотор отрыгнул"? Может всё таки, отПрыгнул?

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