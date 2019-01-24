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сегодня, 09:01 3

В Сети сообщают об обысках в домах жителей Зеи

В Сети сообщают об обысках в домах жителей Зеи
Фото: flickr.com

21 марта в городе Зея было проведено как минимум пять обысков в домах местных жителей, которых считают «Свидетелями Иеговы» (данная организация запрещена в России). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». 42-летний мужчина привлечен по делу в качестве подозреваемого, с него взята подписка о невыезде.

Незадолго до этого, 17 марта, обыски в домах верующих прошли в поселке Лучегорск (Приморский край). Сообщается, что отправлены в СИЗО двое местных жителей. Их привлекли по статье «Организация деятельности экстремистской организации», поскольку Верховный суд РФ запретил 396 таких организаций, включая и местную в Лучегорске.

Как сообщало Амур.инфо, 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Управленческого центра свидетелей Иеговы в России» и запретил деятельность данной организации. 1 августа 2018 года сообщалось о судебных тяжбах в Благовещенске, связанных с запретом ее деятельности.

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#Зея #происшествия

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Комментарии
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  • Кто

    Кто
    14 минут назад

    интересно белогорскую ячейку Cвидетелей прикрыли или еще нет?

  • Кто

    Кто
    12 минут назад

    анек вспомнился

    Стук в дверь.

    -Иегову знаешь?

    -Ну да.

    -Свидетелем будешь!

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    20 секунд назад

    РПЦ борется с конкурентами.

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