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сегодня, 07:59 1

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских миллиардеров

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских миллиардеров
Фото: www.forbes.ru

Издание Forbes Россия опубликовало рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году. На первом месте находится бизнесмен Сергей Галицкий, доход которого по оценке издания составил 2,44 миллиарда долларов. Источником дохода послужила продажа акций ритейлера «Магнит».

Издание отмечает, что оценкой дохода послужила сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий.

На втором месте рейтинга – Михаил Прохоров, чей доход за отчетный период составил 1,77 миллиарда долларов за счет продажи баскетбольного клуба Brooklyn Nets и акций «Русала». На третьей позиции находится Владимир Лисин с доходом в 1,59 миллиарда, полученным от дивидендов НЛМК.

На четвертом и пятом местах Алексей Мордашов и Алишер Усманов с доходами 1,46 и 1,12 миллиарда долларов соответственно. Источником доходов у Мордашова послужили дивиденды и продажа акций «Северстали», а также дивиденды Nordgold и TUI.

Доходы Алишера Усманова, по данным Forbes, сложились из продажи доли в лондонском футбольном клубе «Арсенал» и дивидендов «Металлоинвеста», сообщает ТАСС.

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#экономика

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Комментарии
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  • Парлевуфрансе

    Парлевуфрансе
    5 часов назад

    вот кто обдирает народ-ворюги

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