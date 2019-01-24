Гороскоп на 24 марта: Козерогам стоит остаться дома, Овны получат деньги

Восход Солнца: 06:24

Заход Солнца: 18:47

Солнце в Овне.

Овен. День помогает Овнам улучшить свое благосостояние. Многие Овны смогут сделать это за счет скрытых источников, которые имеют благодаря собственным усилиям или счастливому случаю.

Телец. Интересные встречи обеспечены многим Тельцам в это воскресенье, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин.

Близнецы. Сегодня звезды советуют Близнецам принимать участие в любой беседе на общих основаниях, не пытаться захватить в диалоге лидерство и не претендовать на особое внимание.

Рак. Этот день пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что благоприятно скажется на авторитете.

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Лев. Некоторым из представителей этого знака сегодня будет предложена новая работа или повышение в должности. Их ожидают вознаграждения авансом.

Дева. Сегодня фортуна благоволит Девам и организовывает им подходящие условия буквально повсюду. Отказ или препятствие Вы встретите лишь там, где ваше желание невыполнимо в принципе.

Весы. Утром Весам стоит обратить внимание на чужую позицию: возможно, есть шанс на примирение или компромисс. В конце дня появится повод для общения и наблюдений за чужой жизнью.

Скорпион. Упрямство – полезное качество, но сегодня оно вам не пригодится. Старайтесь чаще идти на компромисс и прислушивайтесь к мнению любимых родственников.

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Стрелец. 24 марта Вас будут переполнять эмоции, а вот в какое русло их лучше направить, спросите у близких людей.

Козерог. Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятно ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, не исключены нервные стрессы. Проведите день дома.

Водолей. В это время Вы будете всей душой преданы новым проектам и планам. Но работа скорее всего пойдет неровно: то мощными рывками, то с остановками на каждом препятствии.

Рыбы. В это время Вы можете заключить важные деловые соглашения, совершить выгодные сделки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев