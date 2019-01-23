Столица Казахстана переименована в Нур-Султан

«Несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством. Министр юстиции Марат Бекетаев отметил, что решение о присвоении столице имени Елбасы – Нур-Султан – является важнейшим событием в истории Казахстана», – сообщила пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

Поскольку статус Астаны оговорен в основном законе государства, то действующий президент страны Токаев не имел права быть инициатором переименования города. «Конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного президента, не вправе инициировать изменения в конституцию», - пояснило министерство.

Однако такое решение имели право принять обе палаты национального парламента на совместном заседании или же вопрос должен был быть вынесен на общереспубликанский референдум. Действующий президент в подобных ситуациях наделен полномочиями определять – проводить плебисцит или же пойти парламентским путем. В вопросе переименования Астаны Токаев выбрал второй вариант, сообщает ТАСС.