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Столица Казахстана переименована в Нур-Султан

Столица Казахстана переименована в Нур-Султан
Фото: www.amur.info

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу, 23 марта, подписал указ о переименовании Астаны в город Нур-Султан. Все процедуры, связанные с переименованием столицы Казахстана в город Нур-Султан, проведены в соответствии с действующим законодательством.

«Несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством. Министр юстиции Марат Бекетаев отметил, что решение о присвоении столице имени Елбасы – Нур-Султан – является важнейшим событием в истории Казахстана», – сообщила пресс-служба министерства юстиции Казахстана.

Поскольку статус Астаны оговорен в основном законе государства, то действующий президент страны Токаев не имел права быть инициатором переименования города. «Конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного президента, не вправе инициировать изменения в конституцию», - пояснило министерство.

Однако такое решение имели право принять обе палаты национального парламента на совместном заседании или же вопрос должен был быть вынесен на общереспубликанский референдум. Действующий президент в подобных ситуациях наделен полномочиями определять – проводить плебисцит или же пойти парламентским путем. В вопросе переименования Астаны Токаев выбрал второй вариант, сообщает ТАСС.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    22 минуты назад

    Быстро однако. Даже наш "бешеный принтер" не работает с такой скоростью.

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