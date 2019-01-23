Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов

В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов. Для этой цели Благовещенская епархия получила 46 плакатов, которые передадут в медицинские учреждения.

Плакаты амурские священники получили в рамках сотрудничества с Общероссийским общественным движением «За жизнь!» при поддержки фонда святого. Луки Крымского. В целях профилактики и снижения количества абортов, а также увеличения рождаемости стенды будут переданы социальным отделом в медицинские учреждения Благовещенска, Тынды, Прогресса, Тамбовки, Февральска и других.

«Социальный отдел обращается ко всем, кто разделяет обеспокоенность бесконечной чередой детоубийств, к тем, кого ужасает демографическая ситуация. К сожалению, наших материальных возможностей не хватает, чтобы помогать людям сохранить семьи, здоровье женщин и жизни неродившихся детей», – сообщает портал «Благинформ».