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сегодня, 20:51 8

Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов

Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов
Фото: blaginform.ru

В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов. Для этой цели Благовещенская епархия получила 46 плакатов, которые передадут в медицинские учреждения.

Плакаты амурские священники получили в рамках сотрудничества с Общероссийским общественным движением «За жизнь!» при поддержки фонда святого. Луки Крымского. В целях профилактики и снижения количества абортов, а также увеличения рождаемости стенды будут переданы социальным отделом в медицинские учреждения Благовещенска, Тынды, Прогресса, Тамбовки, Февральска и других.

«Социальный отдел обращается ко всем, кто разделяет обеспокоенность бесконечной чередой детоубийств, к тем, кого ужасает демографическая ситуация. К сожалению, наших материальных возможностей не хватает, чтобы помогать людям сохранить семьи, здоровье женщин и жизни неродившихся детей», – сообщает портал «Благинформ».

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#здоровье #религия

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    А плакаты против себя они не хотят повесить?

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    в церкви плакаты атеизма взамен

  • ay

    ay
    1 час назад

    По какому праву церковь суёт свой нос в светскую жизнь? В храмах пусть развешивают плакаты свои. Да, я не ярый сторонник абортов.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    А чего это попы в светские заведения лезут? Пусть у себя в храмах агитируют.

  • DrDimon

    DrDimon
    19 минут назад

    ay

    По какому праву церковь суёт свой нос в светскую жизнь?



    Если позволяют, чего ж не лезть-то?



    В храмах пусть развешивают плакаты свои.



    Да ну, в храмах неинтересно.



    Да, я не ярый сторонник абортов.



    А тут не надо быть ни сторонником, ни противником. Достаточно знать, чтО последует после того, как попЫ таки добьются своего (т.е. законодательного запрещения абортов).

    А ведь добьются, судя по бешеной активности в этом направлении, к тому идет.

    Ну а чего? Поднимать младенцев-отказников будет либо государство, либо приемные семьи. Хоронить жертв криминальных абортов будут родственники или то же государство. ПопАм это не будет стоить ни копейки.

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    11 минут назад

    Надо установить плакаты против епархии, чтобы народ перестал верить в посредников между народом и богом.

  • холостяк

    холостяк
    10 минут назад

    Интересно, а ненужных детей, воспитывать, кормить и одевать тоже попы будут? Или лишь бы абортов не было. Вместо плакатов реально помогли бы людям.

  • Хмык

    Хмык
    4 минуты назад

    https://pikabu.ru/story/plakatyi_sssr_pro_religiyu_6351088

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