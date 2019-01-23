В Благовещенске стартовали соревнования по всестилевому карате

В субботу, 23 марта, в Благовещенске стартовали чемпионат и первенство областного центра по всестилевому карате. Он проходит в спортивном комплексе «Юность». В первый день спортсмены демонстрировали техническую часть с общефизической подготовкой, а в воскресенье, 24 марта, пройдут поединки.

«Такие соревнования проходят у нас уже не впервые, – рассказал организатор чемпионата и первенства Максим Умрихин. – В этом году участников заявилось около ста человек начиная с семи лет».

Кроме общефизической подготовки, юные спортсмены сдавали на татами тактическую подготовку. Они показывали свой технический уровень для дальнейшего присвоения спортивных разрядов.

«Федерация всестилевого карате у нас развивается не так давно – третий год мы работаем в Амурской области, – пояснил Максим Умрихин. – Прошли аккредитацию на два года. Правда, финансирование пока не дали».

Всестилевое карате, оправдывая свое название, берет многое из разных видов единоборств: разных стилей карате, кикбоксинга.

Несмотря на то, что соревнования носят статус городских, в них принимают участие спортсмены из Благовещенского и Тамбовского районов.

Максим Умрихин добавил, что лучшие участники этих соревнований примут участие в Азиатских играх по боевым искусствам, которые стартуют уже на следующей неделе. Игры пройдут в Хабаровске.