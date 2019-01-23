Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23марта
Предыдущая новость
сегодня, 18:44 0

В Благовещенске стартовали соревнования по всестилевому карате

В Благовещенске стартовали соревнования по всестилевому карате
Фото: www.amur.info

В субботу, 23 марта, в Благовещенске стартовали чемпионат и первенство областного центра по всестилевому карате. Он проходит в спортивном комплексе «Юность». В первый день спортсмены демонстрировали техническую часть с общефизической подготовкой, а в воскресенье, 24 марта, пройдут поединки.

«Такие соревнования проходят у нас уже не впервые, – рассказал организатор чемпионата и первенства Максим Умрихин. – В этом году участников заявилось около ста человек начиная с семи лет».

Кроме общефизической подготовки, юные спортсмены сдавали на татами тактическую подготовку. Они показывали свой технический уровень для дальнейшего присвоения спортивных разрядов.

«Федерация всестилевого карате у нас развивается не так давно – третий год мы работаем в Амурской области, – пояснил Максим Умрихин. – Прошли аккредитацию на два года. Правда, финансирование пока не дали».

Всестилевое карате, оправдывая свое название, берет многое из разных видов единоборств: разных стилей карате, кикбоксинга.

Несмотря на то, что соревнования носят статус городских, в них принимают участие спортсмены из Благовещенского и Тамбовского районов.

Максим Умрихин добавил, что лучшие участники этих соревнований примут участие в Азиатских играх по боевым искусствам, которые стартуют уже на следующей неделе. Игры пройдут в Хабаровске.

Просмотров всего: 22

#спорт

распечатать


Спорт 1

Амурчанка победила на первом международном Кубке Арктики
Общество 11

Полуголый экстремал с парашютистом из Благовещенска прыгнет в Якутии с самолета
В России и мире 1

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
В России и мире

Генетик заявил, что сможет клонировать Месси
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь