Жертвами ДТП в Китае стали 26 пассажиров туристического автобуса

Туристический автобус загорелся на скоростной трассе в китайской провинции Хунань. Погибли 26 человек, госпитализированы не менее 30 человек, говорится в заявлении правительства города Чандэ, вблизи которого случилось ЧП.

Авария произошла 22 марта в 19:15 по местному времени на трассе Чанша – Чжанцзяцзе, когда туристический автобус, в котором находились 56 человек, загорелся по неизвестной пока причине, сообщает Biang.ru.

Все пострадавшие доставлены в три местные больницы, состояние пяти человек оценивается как крайне тяжелое. Оба водителя задержаны, ведется расследование, пишет РИА Новости.

Пока неизвестно, были ли среди погибших пассажиров россияне.