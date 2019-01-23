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сегодня, 18:09 0

Жертвами ДТП в Китае стали 26 пассажиров туристического автобуса

Жертвами ДТП в Китае стали 26 пассажиров туристического автобуса
Фото: frontend.vh.yandex.ru

Туристический автобус загорелся на скоростной трассе в китайской провинции Хунань. Погибли 26 человек, госпитализированы не менее 30 человек, говорится в заявлении правительства города Чандэ, вблизи которого случилось ЧП.

Авария произошла 22 марта в 19:15 по местному времени на трассе Чанша – Чжанцзяцзе, когда туристический автобус, в котором находились 56 человек, загорелся по неизвестной пока причине, сообщает Biang.ru.

Все пострадавшие доставлены в три местные больницы, состояние пяти человек оценивается как крайне тяжелое. Оба водителя задержаны, ведется расследование, пишет РИА Новости.

Пока неизвестно, были ли среди погибших пассажиров россияне.

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#ДТП #Китай #происшествия

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