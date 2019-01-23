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сегодня, 18:03 0

Флешмоб на тему мусорной реформы стартовал в Амурской области

Флешмоб на тему мусорной реформы стартовал в Амурской области
Фото: www.amur.info

В Амурской области запустили флешмоб, посвященной мусорной реформе. Участвуя в нем, можно узнать, зачем нужно сортировать отходы, куда и как их сдавать, как просто и удобно сортировать мусор у себя дома, где найти пункты приема вторсырья и многое другое.

Цель акции – изменить отношение россиян к мусору и показать, как просто и легко у себя дома организовать раздельный сбор отходов, тем самым внося вклад в благополучие и сохранение ресурсов природы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 1 апреля в Амурской области вступит в силу мусорная реформа, которая в России стартовала с начала года.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно зарегистрироваться по ссылке http://ecowiki.ru/recycle-waste/ и выполнить несколько несложных заданий с помощью инструкций, сообщает газета «Телепорт».

Также в рамках флешмоба пройдут два вебинара, на которых можно узнать о том, как превратить раздельный сбор мусора в полезную привычку и вдохновить своим примером окружающих. Кроме этого, участники акции получат ответы на вопросы о мусорной реформе и состоянии перерабатывающей отрасли в России.

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#жизнь

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