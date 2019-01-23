За сутки в Амурской области было два пала

За минувшие сутки, 22 марта, в Амурской области пожарные дважды выезжали на тушение сухой растительности. Один пал был ликвидирован в Магдагачинском районе, второй – в Свободном. В тушении участвовали пять человек и две единицы техники.

Кроме того, ночью 22 марта в селе Передовое Благовещенского района тушили баню и хозпостройку по улице Дачной. На момент прибытия огнеборцев Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона в составе восьми человек и трех единиц техники строения горели открытым пламенем. Пожарные предотвратили распространение огня на рядом стоящий дом. По факту пожара проводится разбирательство. Вероятная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Вечером 22 марта на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о возгорании бульдозера. Сообщив о пожаре, свидетели происшествия потушили огонь до прибытия пожарного расчета. По факту пожара проводится разбирательство, предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования генератора, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.